В Бакинской Высшей Школе Нефти состоялся очередной выпуск Школы управления проектами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялся выпускной день для студентов групп М7 и М8 Школы управления проектами (SPM), совместно организованной БВШН и британской компанией TwentyEighty Strategy Execution (STRATEX) для проведения обучения на основе магистерской программы Университета Джорджа Вашингтона (США).

На этот раз Школу управления проектами окончили около 30 специалистов из более чем 14 предприятий, организаций и компаний.

Среди выпускников SPM были руководящие и ответственные сотрудники таких организаций и компаний, как Министерство экономики, SOCAR, AQŞ, Karabakh Operating Company, Umid-Babek Operating Company, SOCAR Polymer, SOCAR STP, Paşa Holdinq, ABB, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, BP, Xalq Həyat Sığorta, Международный комитет Красного Креста, Azercell, ООО “Agro Dairy”.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов в своем выступлении поздравил выпускников Школы управления проектами с успешным окончанием программы. Он подчеркнул важную роль проекта в подготовке специалистов международного класса.

«Многие выпускники Школы управления проектами, которая уже 5 лет функционирует при Бакинской высшей школе нефти, добились значительных успехов в своей карьере. Новые знания, полученные выпускниками, способствуют повышению их профессионализма», - добавил ректор.

В своем выступлении вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли сказал, что БВШН успешно реализует процесс подготовки кадров в рамках данной программы.

В конце встречи выпускникам были вручены сертификаты магистра Университета Джорджа Вашингтона в США.

Следует отметить, что в последние годы компании и организации, функционирующие как в государственном, так и в частном секторах, стали уделять больше внимания профессиональному росту своих сотрудников. Причем они предпочитают, чтобы их сотрудники прошли обучение именно в Школе управления проектами.

Количество выпускников Школы управления проектами Бакинской высшей школы нефти уже превысило 100 человек.