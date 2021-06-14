Названо количество браков, зарегистрированных в Азербайджане с начала года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародовано количество браков, зарегистрированных с начала 2021 года.

Как сообщает в понедельник Trend, на первое мая в районных и городских отделах минюста было зарегистрировано 14 778 браков и 5 423 развода.

На каждую тысячу человек показатель браков составил 4,5, а разводов - 1,6.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)