Мкртычян пытал меня раскаленным шомполом от автомата – бывший азербайджанский пленный

БАКУ /Trend/ - В Шушинской тюрьме Людвик Мкртычян пытал меня раскаленным шомполом от автомата.

Об этом сказал потерпевший Заур Рзаев на суде по уголовному делу армянских военных преступников Мкртычяна Людвика Мкртычовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны и совершивших другие преступления, сообщает в среду Trend.

Потерпевший сообщил, что был тяжело ранен в Агдаме, после чего попал в плен.

«Меня привезли в тюрьму. Там я был ранен в плечо. Мкртычян жег мне рану горящей сигаретой. Когда я пил воду, меня били арматурой и лопатой. Мкртычян бил по моей ране лопатой. В Ходжавендском районе была ферма Самвела Бабаяна. Нас заставляли там работать, 30-40 азербайджанских пленных заставляли строить там свиноферму и птицеферму. Давид, Карен и Людвик были надзирателями. Они приходили и пытали нас. Мкртычян оскорблял нас на азербайджанском языке», - сказал Рзаев.

По его словам, Мкртычян избивал азербайджанских пленных прикладом автомата, железным прутом.

«Мы таскали камни. Нас морили голодом, сил работать не было. Мкртычян избивал меня прикладом автомата, требуя, чтобы я работал быстрее. Нас избивали по очереди. Группа из пяти человек каждую неделю подвергала нас пыткам. Они уходили, приходили новые. На голове у меня остались шрамы от многочисленных ударов», - сказал Рзаев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)