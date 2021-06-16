Госведомства Азербайджана выступили с совместным обращением в связи с лесными пожарами

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии, Министерство сельского хозяйства и МЧС Азербайджана выступили с совместным обращением в связи с лесными пожарами, сообщает в среду Trend.

В обращении подчеркивается, что лесные пожары, которые происходят ежегодно в разных частях света, к сожалению, приводят к уничтожению десятков тысяч гектаров лесов. Обращаясь к фермерам, представителям муниципалитетов и органов исполнительной власти, занимающимся сельским хозяйством предпринимателям, в целом к населению, ведомства призывают их строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, на полях, природных территориях, не поджигать поля после уборки урожая, не разбрасывать окурки от сигарет, поскольку малейшая неосторожность может вызвать пожары, в результате которых будут уничтожены лесные массивы, растительный и животный мир.

«Исследования показывают, что причиной большинства лесных пожаров является неосторожность граждан, не соблюдающих правила пожарной безопасности, фермеров, которые поджигают поля после уборки урожая, людей, отдыхающих на природе.

Следует отметить, что наступление жарких летних дней, сбора урожая зерновых и сезона отдыха людей на природе увеличивает вероятность возникновения пожаров. Призываем всех соблюдать правила пожарной безопасности для предотвращения пожаров», – говорится в обращении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)