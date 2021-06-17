В Азербайджане капитально отремонтированы и реконструированы 12 учреждений по реабилитации и соцобслуживанию

БАКУ /Trend/ - За предыдущие два года и прошедший период текущего года в Азербайджане были сданы в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции 12 учреждений по реабилитации и социальному обслуживанию.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, сообщает в четверг Trend.

"Одним из приоритетов социальной политики страны является выход на рынок труда лиц с инвалидностью, поддержка их занятости. Минтруда Азербайджана реализует ряд программ и проектов для профессионально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью. Проводится работа по их трудоустройству на основании квоты, обеспечению их профессиональной подготовки. Функционирует Центр профессионально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью, где они осваивают новые профессии, приобретают навыки по видам прикладного искусства", - сказал Абдуллаев.

По его словам, также лица с инвалидностью активно привлекаются к участию в программе самозанятости, им предоставляются активы, оказывается помощь в создании малых предприятий и хозяйств. Также в этом направлении в настоящее время реализуется совместный с ПРРОН проект, добавил он.

Кроме того, создаются условия для выявления творческих способностей лиц с инвалидностью, и в прошлом месяце в связи с этим был организован ряд выставок-продаж, сказал замминистра.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)