Инвалидность раненым участникам Отечественной войны Азербайджана назначается автоматически - минтруда
БАКУ /Trend/ - Попытка ряда граждан оформить фиктивную инвалидность является нарушением прав участников Отечественной войны Азербайджана.
Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, подобные негативные случаи будут пресекаться.
«Минтруда ведет работу по назначению гражданам инвалидности. Сотрудники ведомства посещают раненых участников Отечественной войны на дому, выслушивают их пожелания. Мы уже посетили более 90 процентов граждан из этой категории населения. Инвалидность гражданам, получившим ранения во время Отечественной войны, назначается автоматически», - сказал Абдуллаев.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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Инвалидность раненым участникам Отечественной войны Азербайджана назначается автоматически - минтруда
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