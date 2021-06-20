Сегодня в Баку пройдет третий матч в рамках ЕВРО-2020
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоится третий матч в рамках ЕВРО-2020, сообщает в воскресенье Trend.
В 20:00 (время местное) на Бакинском Олимпийском стадионе встретятся футбольные команды Турции и Швейцарии.
Отметим, что в первом матче, проведенном в Баку 12 июня, Уэльс и Швейцария сыграли со счетом 1:1. Команда Турции 16 июня уступила Уэльсу со счетом 2:0.
Также 3 июля Баку примет четвертьфинал ЕВРО-2020.
Напомним, что ЕВРО-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Чемпионат Европы прошлого года был отложен в связи с началом пандемии.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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