Президент ФИФА прибудет в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку приедет президент ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, президент ФИФА Джанни Инфантино прибудет сегодня в Баку, чтобы посмотреть матч группы А Евро-2020 Швейцария – Турция на Бакинском олимпийском стадионе.

Напомним, что игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.