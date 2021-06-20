Президент ФИФА прибудет в Баку
БАКУ /Trend/ - В Баку приедет президент ФИФА Джанни Инфантино.
Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, президент ФИФА Джанни Инфантино прибудет сегодня в Баку, чтобы посмотреть матч группы А Евро-2020 Швейцария – Турция на Бакинском олимпийском стадионе.
Напомним, что игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.
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