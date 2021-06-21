Федерация футбола Турции выразила признательность Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Федерация футбола Турции (TFF) выразила признательность азербайджанскому народу за активную поддержку турецкой сборной во время двух матчей, прошедших в рамках ЕВРО-2021 на Бакинском олимпийском стадионе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт федерации.

«Азербайджан продемонстрировал беспримерное братство, когда трибуны во время двух матчей ЕВРО-2021 с участием турецкой сборной в Баку окрасились в красный и белый цвета (цвета государственного флага Турции). Азербайджан, оказавший большую поддержку нашей команде, федерации и всему турецкому народу, встретивший нас с большим гостеприимством, еще раз напомнил, что мы - «одна нация, два государства», - говорится в сообщении.

В публикации федерации также выражается признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом присутствовал на игре сборных Турции и Уэльса.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)