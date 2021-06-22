Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится жаркая погода, северо-восточный ветер сменится юго-восточным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 34-39, в Баку ночью - 22-24, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 50-60, днем - 35-40 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.

Завтра днем в горных районах Азербайджана ожидаются локальные кратковременные ливневые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24, днем - 36-41, в горах ночью - 14-19, днем - 26-31 градус тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)