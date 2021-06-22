В Баку еще один автобусный маршрут перешел на систему безналичного расчета

БАКУ /Trend/ - Еще один автобусный маршрут в Баку перешел на систему безналичного расчета за проезд, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

С сегодняшнего проезд в автобусах № 204 будет оплачиваться посредством BakıKart.

Отметим, что эти автобусы курсируют по маршруту Центр транспортного обмена «Кёроглу» – поселок Рамана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)