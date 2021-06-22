В Баку еще один автобусный маршрут перешел на систему безналичного расчета
БАКУ /Trend/ - Еще один автобусный маршрут в Баку перешел на систему безналичного расчета за проезд, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
С сегодняшнего проезд в автобусах № 204 будет оплачиваться посредством BakıKart.
Отметим, что эти автобусы курсируют по маршруту Центр транспортного обмена «Кёроглу» – поселок Рамана.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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