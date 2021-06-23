Эмин Амруллаев посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев посетил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

Сначала гость ознакомился с учебным кампусом, материально-техническая базой и социальной инфраструктурой вуза.

Министр ознакомился с созданными в БВШН условиями обучения и исследовательской средой, а также осмотрел учебные аудитории и исследовательские лаборатории.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов подробно проинформировал гостя о процессе обучения, созданных для студентов возможностях и проведенных исследовательских работах.

После этого министр встретился со студентами и преподавателями БВШН и ответил на их многочисленные вопросы.

На встрече присутствовали президентские стипендиаты вуза, студенты, выигравшие национальные и международные предметные олимпиады и поступившие в БВШН вне конкурса, а также студенты, набравшие самые высокие баллы и обладающие высокими показателями общей успеваемости.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Э. Гасымов поблагодарил гостя за то, что он смог уделить время на посещение Бакинской высшей школы нефти, несмотря на плотный график его работы. В своей речи ректор дал высокую оценку реформам, проведённым в сфере образования за последние годы, отметив, что приняты все необходимые меры для обеспечения непрерывности процесса качественного обучения в период пандемии. Э. Гасымов подчеркнул, что работа, проводимая Министерством образования в этом направлении, соответствует международным требованиям.

Ректор отметил, что благодаря инициативе министра Эмина Амруллаева о внеконкурсном зачислении в университеты студентов, победивших на национальных и международных предметных олимпиадах, сегодня в БВШН учатся десятки талантливых молодых людей.

Министр образования Эмин Амруллаев, в свою очередь, выразил удовлетворение образовательной средой, созданной в Бакинской высшей школе нефти.

«Здесь создана модель современного вуза, в котором хотят учиться большинство студентов. На протяжении нескольких лет Бакинская высшая школа нефти сохраняет лидирующие позиции по приему и количеству президентских стипендиатов. Созданные для обучения условия полностью соответствуют интеллектуальному контингенту. Это означает, что в Азербайджане созданы все условия для молодых людей, желающих получить образование и стать грамотными специалистами. Я за привитие знаний и навыков учащимся», - сказал министр.

Э. Амруллаев подробно ответил на вопросы по дистанционному обучению, признанию диплома онлайн-обучения, занятиям по дополнительным профессиональным программам, преподаванию социальных навыков учащимся средних школ, процессу приема учителей на работу, методике оценки знаний студентов, проведению выпускных, вступительных и семестровых экзаменов.

Министр подчеркнул важность открытия новых специальностей в Бакинской высшей школе нефти для усиления кадрового потенциала на местном рынке труда.

Э. Гасымов отметил, что руководствуясь девизом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий!», Бакинская высшая школа нефти с честью продолжит миссию по подготовке высококвалифицированных англоговорящих специалистов.

В конце встречи Э. Амруллаеву была вручена плакетка «Почетный гость» Бакинской высшей школы нефти.