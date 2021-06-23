Мкртычян подвергал меня таким пыткам, что я до сих пор не могу их забыть – бывший пленный (версия 2)

(первая версия в 15:11)

БАКУ /Trend/ - Мкртычян подвергал меня таким пыткам, что я до сих пор не могу их забыть.

Об этом в показаниях на судебном заседании по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые пытали азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны, сказал пострадавший Эльшан Исламов, сообщает в среду Trend.

По его словам, когда армяне хотели его застрелить, он обрадовался, что избавится от этих мучений: «Меня призвали в армию в 1997 году, и в том же году я попал в плен. Я был на посту в Гедабейском районе, когда армянский разведчик, подойдя сзади, оглушил меня и взял в плен. В 1999 году я находился в Ереванской тюрьме, когда меня отвели в другое место, куда пришел Людвик Мкртычян и стал со мной беседовать. Он сообщил, что мои имя и фамилия будут изменены, что я останусь в Ереване, создам семью, приму гражданство Армении и буду воевать против азербайджанцев. Он сказал, что в Армении для меня будут созданы все условия, но я отказался, и из-за этого Мкртычян начал меня жестоко пытать. Я художник по профессии, и мне дали лист бумаги, чтобы я нарисовал армянского офицера. Я нарисовал, но после этого меня стали избивать ремнем».

Свидетель отметил, что армяне подвергали его мучительным пыткам: « Была зима, меня передали армянским солдатам. Солдаты связали мне руки, облили бензином, положили под голову канистру с бензином и готовились меня заживо сжечь. В это время пришло распоряжение, чтобы меня не сжигали, так как куда-то увозят. Опять начались избиения, затем меня посадили в машину, накормили и опять стали бить, и таким образом привезли в село. Когда я выходил из машины, меня ударили по голове, и я потерял сознание.

Очнувшись, увидел, что нахожусь в Шушинской тюрьме. Там было много раненых азербайджанцев. У одного были выколоты глаза. Сказали, что он попал в плен в 1992 году. Бетонный пол обливали водой, и мы там спали. Давали всего 3 минуты, чтобы сходить в туалет. Мы добегали до туалета за 4 минуты, а когда возвращались, проходило уже 7 минут, и за это нас беспощадно били. Как-то раз нас посетил представитель Международного Комитета Красного Креста и, увидев, что нам негде спать, поручил выдать нам матрацы и одеяла. Но после его ухода их у нас забрали.

Однажды двое армян усадили меня в машину и повезли в горы. Там заставили сойти с машины и сообщили, что сейчас расстреляют. Я был рад, что избавлюсь от этих мучений. Мне приказали повернуться, и, повернувшись, я увидел наш пост. Они начали обстреливать наш пост – хотели спровоцировать, чтобы находящиеся там азербайджанские военнослужащие тоже начали стрелять и попали в меня. Но наши военнослужащие не стали в меня стрелять».

Исламов рассказал, что в Шушинской тюрьме его подвергал пыткам Мкртычян : «Меня пытал Мкртычян, он вырвал мне зубы. Хосровяна я не знаю».

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)