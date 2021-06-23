В Азербайджане выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 84 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом, 84 человека выздоровели, двое - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 625 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 794 человека вылечились, 4 965 скончались, число активных больных – 866.

За последние сутки проведено 7948, за прошедшее время – 3 698172 теста на коронавирус.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )