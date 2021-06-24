В Управлении образования Баку назвали условие возвращения к очному обучению в школах

БАКУ /Trend/ - После полной вакцинации населения от коронавируса можно будет вернуться к очному обучению в школах.

Об этом сказала журналистам глава Управления образования Баку Мехрибан Велиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, форма обучения в школах в следующем учебном году будет зависеть от решения Оперативного штаба при Кабинете министров.

«Мы надеемся вернуться к полноценному очному обучению. Для этого очень важным условием является вакцинация всех работников сферы образования», - сказала Велиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)