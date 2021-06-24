В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 676 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 870 человек вылечились, 4 965 - скончались, число активных больных составляет 841.
За последние сутки проведено 7 879 тестов на COVID-19, а за весь период пандемии - 3 706 051.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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