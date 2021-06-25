ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях
БАКУ /Trend/ - В последнее время в акватории Нефтяных Камней фиксируются случаи ловли рыбы с использованием плавсредств, говорится в совместной информации Государственной пограничной службы и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сообщает в пятницу Trend.
"Несмотря на то, что сезон рыбной ловли прошел, лица, занимающиеся незаконным промыслом, бросают сети вокруг Нефтяных Камней и даже под эстакады, что препятствует производственным процессам на охраняемых территориях добычи углеводородов", - говорится в сообщении.
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ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях
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