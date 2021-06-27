В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, 58 заболевших выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в стране выявлено 335 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 330 084 человека вылечились, 4 968 – скончались, число активных больных – 784.

За последние сутки в Азербайджане проведено 6 213 тестов на выявление COVID-19, а за все время пандемии – 3 728 712 тестов.