В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 39 человек выздоровели, двое скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 874 факта заражения коронавирусной инфекцией. 330 123 человека вылечились, 4 970 - скончались, число активных больных - 781.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 4 482 теста на COVID-19, а за весь период пандемии - 3 733 194.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)