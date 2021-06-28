В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 39 человек выздоровели, двое скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 874 факта заражения коронавирусной инфекцией. 330 123 человека вылечились, 4 970 - скончались, число активных больных - 781.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 4 482 теста на COVID-19, а за весь период пандемии - 3 733 194.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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