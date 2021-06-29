Вступительные и выпускные экзамены в Азербайджане 1-2 июля будут сдавать свыше 26 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Вступительные и выпускные экзамены в Азербайджане первого - второго июля будут сдавать свыше 26 тысяч человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В эти дни ГЭЦ проведет:

- I тур вступительных экзаменов в вузы для выпускников прошлых лет, вступительные экзамены в вузы по V группе специальностей и в колледжи - на базе 11-летнего образования;

- экзамен по дополнительному иностранному языку, который отличается от иностранного языка выпускных экзаменов;

- дополнительный экзамен для желающих сдать вступительные экзамены по другому языку, отличающемуся от иностранного языка выпускных экзаменов (для участия в этих экзаменах необходимо распечатать пропускной лист по ссылке: https://eservices.dim.gov.az/brxv);

- выпускные экзамены для учащихся IX классов, по уважительным причинам не сумевшим принять в них участие 4 апреля;

- выпускные экзамены для тех, кто сдает их экстерном (участники этих экзаменов могут распечатать пропускной лист по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov).

Первого июля экзамены пройдут в Баку (одна часть), Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Сабирабаде и Лянкяране. В них ожидается участие 17 012 человек.

Второго июля экзамены будут организованы в Баку (другая часть), Шамкире, Газахе, Сумгайыте, на Абшероне, в Мингячевире, Гекчае, Кюрдамире, Ширване, Сальяне, Джалилабаде и Хачмазе. В них будут участвовать 9 083 человека.

Экзамены начнутся в 11:00, пропуск учащихся на них прекращается в 10:45.

При себе учащиеся и абитуриенты должны иметь пропускной лист, декларацию о здоровье и удостоверение личности.

В экзаменах также примут участие 44 человека с ограниченными возможностями здоровья. Для них выделены специальные залы, назначены индивидуальные контролеры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)