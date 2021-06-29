Семьям, пострадавшим от ракетных ударов Армении по Гяндже, предоставлены новые квартиры

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября 2020 года Государственной комиссией, созданной для оценки и устранения ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструктуры, а также субъектам предпринимательства на территории Азербайджана в результате агрессии вооруженных сил Армении, проведены соответствующие работы. Большинству семей, пострадавших от ракетных ударов по Гяндже, предоставлены полностью отремонтированные квартиры в новом жилом комплексе, построенном Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана в Гяндже, на улице Азербайджанский флаг, 272.

Как сообщает Trend, остальным 12 семьям в соответствии с их пожеланиями были предоставлены денежные средства в размере стоимости квартир.

Семьи, получившие квартиры и компенсацию, поблагодарили в связи с этим Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву.