Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 88 978 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 40 804, вторую – 48 174.

Общее количество введенных доз вакцины – 3 511 219.

При этом первую дозу препарата получили 2 214 990, вторую – 1 296 229 человек.