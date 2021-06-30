Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 30 июня 2021 16:45 (UTC+04:00)
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 88 978 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 40 804, вторую – 48 174.

Общее количество введенных доз вакцины – 3 511 219.

При этом первую дозу препарата получили 2 214 990, вторую – 1 296 229 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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