Обнародован список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 906 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 30 июня, а также о восьми военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.
Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.
Да упокоит Аллах души наших шехидов!
Склоняем голову перед их светлой памятью!
Список военнослужащих, погибших в Отечественной войне Азербайджана:
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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