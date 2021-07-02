Рамин Байрамлы о важности третьей дозы вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Вопрос о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19 сегодня на повестке дня всего мира. Это обсуждается в научно-популярных статьях, в то же время проводятся научные исследования. Мы внимательно следим за этим, и сами проводим исследования.

Об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, лаборатория, в которой проводятся исследование в рамках Оперативного штаба, оснащена необходимыми реактивами: «Во время исследований будет установлено, насколько эффективен гуморальный иммунитет после вакцинации, то есть насколько эффективным будет ответ антител. Еще один вид иммунитета – это клеточный иммунитет. Предварительные результаты исследований, проведенных во многих странах, показывают, что если гуморальный иммунитет слабый, то есть, если антитела отвечают слабо, то клеточный иммунитет, клетки памяти остаются в крови надолго. Это хорошая новость. Если остаются клетки памяти, значит, регулярно вводя напоминающую дозу, можно повторно их активизировать. Таким образом, наряду с клеточным иммунитетом может активизироваться и гуморальный иммунитет, и синтез антител может быть усилен».

Председатель правления TƏBİB добавил, что, либо для усиления существующего влияния вакцины будет применена бустер-доза, либо может появиться необходимость в ревакцинации: «Если в дальнейшем произойдет какая-то мутация вируса, то могут быть изготовлены поливалентные вакцины из мутировавших штаммов, точно такие, как существующие вакцины против гриппа. Все эти исследования скоро завершатся. У нас есть предварительная информация, но необходимо собрать все данные воедино. Научная информация будет обсуждаться в нашем Ученом комитете. Решения будут приняты в самые ближайшие дни, после чего будет установлено, должен ли получать еще одну дозу вакцины Sinovac человек, который уже прошел полную вакцинацию (две дозы), или он будет привит другой вакциной. Также станет известно, через какое время переболевшие коронавирусом должны будут сделать напоминающую дозу вакцины».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)