В Азербайджане выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 63 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, 63 человека выздоровели, двое скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 336 223 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 338 человек вылечились, 4 977 – скончались, число активных больных составляет 872.

За последние сутки в Азербайджане проведен 9 851 тест на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 767 982.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)