В районах с грязевыми вулканами в Азербайджане установят более 20 сейсмостанций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался процесс установки новых сейсмостанций в рамках реализуемого при поддержке Украинского центра науки и технологий проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии" (Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia).

Как сообщает в понедельник Trend, сотрудники Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) уже выполнили предварительные фундаментные работы для установки сейсмостанций в отдельных местах Исмаиллинского, Дашкесанского и Товузского районов. В настоящее время ведутся работы по установке сейсмостанций в других районах, в том числе там, где расположены грязевые вулканы.

Напомним, что в рамках проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии" в Азербайджане будут установлены 22 сейсмостанции в районах, на территории которых расположены грязевые вулканы. Таким образом, число действующих в Азербайджане сейсмостанций достигнет 84.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)