Почти все заключенные в Азербайджане получили первую дозу вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Вакцинация от коронавируса заключенных в пенитенциарных учреждениях Азербайджана проводится в соответствии с принятой стратегией.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве юстиции Азербайджана, 98 процентов заключенных уже получили первую, а 60 процентов - вторую дозу вакцины.

"Вакцинация заключенных старше 40 лет завершена. Лица старше 18 лет уже получили первую дозу препарата, и в настоящее время продолжается вакцинация второй дозой.

Заключенные получают вакцину в медпунктах пенитенциарных учреждений. На сегодняшний день серьезных аллергических реакций или осложнений среди вакцинированных заключенных зафиксировано не было", - отметили в ведомстве.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)