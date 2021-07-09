Детей нужно вовремя вакцинировать от инфекционных заболеваний - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Детей нужно вовремя вакцинировать от инфекционных заболеваний.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал главный педиатр министерства здравоохранения Азербайджана Эркин Рагимов.

По его словам, легкая простуда, температура и насморк не могут считаться противопоказаниями для вакцинации детей.

"Только во время тяжелого заболевания, высокой температуры вакцинацию следует перенести. В целом вакцинировать детей следует вовремя, чтобы обезопасить их от таких заболеваний, как корь, дифтерия и других", - сказал Рагимов.

Он добавил, что в период пандемии коронавируса родители стали реже приводить детей на вакцинацию, так как люди боятся идти в больницы.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)