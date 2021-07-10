В Азербайджане выявлено 136 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 57 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 136 новых случая заражения коронавирусом, 57 человек выздоровели, двое скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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