БАКУ /Trend/ - Названо число спортсменов, которые представят Азербайджан на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как сообщил в понедельник Trend и.о. руководителя пресс-службы Министерства молодежи и спорта Габиль Мехтиев, страну на Олимпийских играх будут представлять 44 спортсмена.

По его словам, в соревнованиях по дзюдо будут участвовать 9 спортсменов, по борьбе – 7, в групповых выступлениях по художественной гимнастике – 5, по индивидуальному многоборью – 1, по боксу – 5, по карате – 3, по атлетике – 2, по плаванию – 2, по тхэквондо – 2, по спортивной гимнастике – 2, по стрельбе – 1, по шоссейному велоспорту – 1, по фехтованию – 1, по бадминтону – 1, по триатлону – 1, по стендовой стрельбе (уайлд-кард) – 1 спортсмен.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)