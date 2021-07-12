Врачам удалось спасти жизнь очередной жертвы армянского террора – Trend TV

БАКУ /Trend/ - Состояние водителя ООО «Кёрпю-Бина-Тикинти» Халилова Эльшана Эйваз оглу, пострадавшего в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физули, стабильно тяжелое.

Об этом в понедельник сказал Trend TV врач Физулинской центральной районной больницы Ахад Мамедов.

По его словам, лечение раненого продолжается: «Он поступил в приемное отделение с множественными осколочными ранениями. После обследования его доставили в хирургическое отделение на операцию. У пострадавшего были обнаружены множественные осколочные ранения в левой части груди. Как только его состояние улучшится, он будет эвакуирован в Баку».

Напомним, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.4 (попытка убийства с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120.2.7 (попытка убийства двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)