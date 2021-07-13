В Азербайджане внесены изменения в правила оплаты труда медицинских работников

БАКУ /Trend/ - Соответствующим решением Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана внесены изменения в «Правила оплаты труда медицинских работников, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных юридическому лицу публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB)».

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, заработная плата медицинских работников включает должностную (тарифную) заработную плату, премии за условия труда, поощрительные премии и другие выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом. Поощрительные надбавки для медицинских работников предоставляются в виде фиксированных или ежемесячных поощрительных надбавок в зависимости от должности и характера выполняемой работы.

В соответствии с новой поправкой количество специальностей / должностей с фиксированными надбавками было увеличено и утверждено в новой редакции. Согласно предыдущему правилу, ежемесячное фиксированное поощрение получали врачи по 16 специальностям / должностям, теперь это число увеличено до 21. Поправка вступила в силу с первого апреля 2021 года

Согласно новым правила, членам врачебно-консультативных комиссий, действующих в медицинских учреждениях, будет выплачиваться фиксированная ежемесячная премия в размере 200 манатов.

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(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)