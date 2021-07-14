В Баку начался суд над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 14 июля началось заседание по уголовному делу Давида Тиграни Давтяна и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже, сообщает в среду Trend.
Заседание проходит под председательством судьи Али Мамедова, и на нем уточняются анкетные данные обвиняемых.
Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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