БАКУ /Trend/ - 14 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены прошли в 22 городах и районах Азербайджана.

От участия в них были отстранены пять абитуриентов, у которых были обнаружены мобильные телефоны.

Правильные ответы на закрытые и открытые тестовые задания будут в ближайшие часы размещены на сайте и страницах ГЭЦ в соцсетях.

15 июля, в 16:00 на канале ГЭЦ в Youtube и на его странице в Facebook начнется прямой эфир, в котором примут участие ответственные сотрудники центра и эксперты. Они дадут пояснения по тестовым заданиям, которые были использованы на вступительных экзаменах по II и III группам специальностей.

Абитуриенты смогут размещать свои вопросы в комментариях под прямым эфиром в Facebook или отправлять их на [email protected]

С завтрашнего дня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и материалов.

Результаты заданий открытого типа планируется объявить в ближайшие две недели.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)