В Азербайджане завершена выплата пенсий за июль

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за июль.

Об этом в четверг сообщили Trend в Фонде.

Граждане могут получить свои пенсии в банкоматах соответствующих банков.

Отметим, что в качестве продолжения динамики роста пенсий с начала этого года страховая часть пенсий увеличена на 11,4 процента, что охватило 1,14 миллиона пенсионеров.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)