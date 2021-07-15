В Азербайджане завершена выплата пенсий за июль
БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за июль.
Об этом в четверг сообщили Trend в Фонде.
Граждане могут получить свои пенсии в банкоматах соответствующих банков.
Отметим, что в качестве продолжения динамики роста пенсий с начала этого года страховая часть пенсий увеличена на 11,4 процента, что охватило 1,14 миллиона пенсионеров.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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