Сеть центров DOST до 2025 года охватит весь Азербайджан
БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана планируется открыть 17 региональных центров и 47 филиалов DOST.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал зампредседателя Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Сеймур Алыев. По его словам, сеть центров DOST до 2025 года охватит всю территорию страны.
«В соответствии с поручением главы государства ведется работа по созданию центров на освобожденных территориях, а также в Нахчыванской АР. Региональный центр в Нахчыване откроется в целях поддержки Минтруда и социальной защиты населения АР», – подчеркнул Алыев.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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