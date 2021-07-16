Сеть центров DOST до 2025 года охватит весь Азербайджан

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана планируется открыть 17 региональных центров и 47 филиалов DOST.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал зампредседателя Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Сеймур Алыев. По его словам, сеть центров DOST до 2025 года охватит всю территорию страны.

«В соответствии с поручением главы государства ведется работа по созданию центров на освобожденных территориях, а также в Нахчыванской АР. Региональный центр в Нахчыване откроется в целях поддержки Минтруда и социальной защиты населения АР», – подчеркнул Алыев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)