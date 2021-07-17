Жителям 58 городов и районов Азербайджана оказано свыше 1,3 млн медуслуг

БАКУ /Trend/ - По данным предварительных отчетов медицинских учреждений, в которых применяется обязательное медстрахование (ОМС), поступивших в Государственное агентство по ОМС, в июне 347 646 гражданам в 58 городах и районах Азербайджана было оказано 1 304 300 медицинских услуг.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на госагентство, в отчетный период в медицинские учреждения, их структурные подразделения и лечебно-диагностические центры поступили 586 443 обращения. Оказаны 1 134 721 амбулаторная и 169 579 стационарных медицинских услуг.

По данным отчетов, больше всего медуслуг гражданам в июне было оказано в Мингячевирской городской центральной больнице (140 371), Гянджинской объединенной городской больнице (109 788), в Хачмазской (64 069), Евлахской (56 734), Губинской (40 670), Бардинской (38 103), Шекинской (36 940), Гекчайской (35 844), Агдашской (35 240) центральных районных больницах и в Сиязанском лечебно-диагностическом центре (34 101).

С подробной статистикой можно ознакомиться по ссылке.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)