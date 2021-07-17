В Азербайджане изменена дата выбора учителя в рамках приема детей в I класс русского сектора

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменена дата, с которой можно будет выбрать учителя в рамках приема детей в I классы русского сектора.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в информации, распространенной Министерством образования Азербайджана.

Таким образом, поскольку соответствующим решением Кабинета министров 19 июля объявлено нерабочим днем, выбор учителей в рамках приема детей в I классы русского сектора будет проводиться с 26 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)