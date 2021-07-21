По инициативе ООО "Азерпамбыг" состоялась благотворительная акция по случаю праздника Гурбан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощь детям, лишенным родительской опеки и нуждающимся в особой заботе, поддержка в решении их социальных проблем занимают особое место в общественно-политической деятельности руководства страны.

Как сообщает в среду Trend, в качестве продолжения этой благородной миссии по инициативе ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" состоялась благотворительная акция по случаю праздника Гурбан.

Группа сотрудников ООО побывала в детском доме №3 Хатаинского района Баку и порадовала детей праздничными подарками.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)