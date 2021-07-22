В Азербайджане названы победители конкурса среди журналистов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа Азербайджана назвало победителей конкурса среди журналистов, в числе которых и сотрудник АМИ Trend Эльгюн Мансимов (номинация "Лучшая колонка").

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, по пять человек стали победителями конкурса в номинациях «Лучший репортаж», «Лучшая художественная публицистика», «Лучший общественно-политический анализ», «Лучший социально-экономический анализ», «Лучшее интервью», «Лучший материал в области культуры», «Лучший спортивный репортаж или анализ», «Лучшая колонка», «Лучший журналист», «Лучший очерк», по два человека - в номинациях «Лучший общественно-политический репортаж», «Лучший экономический репортаж», «Лучший социальный репортаж», «Лучший репортаж в области культуры», «Лучший спортивный репортаж».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)