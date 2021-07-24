В Азербайджане завершился летний эколагерь, организованный Общественным объединением IDEA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 21 по 23 июля был организован очередной летний эколагерь Zubrları təbiətimizə qaytaraq ("Вернем зубров в природу!") в рамках программы "Реинтродукция зубров в Азербайджане", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой, сообщает Trend со ссылкой на IDEA.

В лагере, прошедшем при организации Общественного объединения IDEA, Молодежного фонда Азербайджана, министерства образования и азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) и поддержке Исполнительной власти Габалинского района, приняли участие около 60 школьников из Габалы.

Главная цель лагеря - информирование молодежи о важности охраны зубров, защиты окружающей среды, формирование у нее чувства любви к природе.

В первые дни лагеря школьники приняли участие в презентациях, посвященных образу жизни зубров, истории их обитания в Азербайджане, ареалам их распространения и роли в природе, работам по возвращению их в природу, а также в тренингах на тему факторов исчезновения популяции зубров, различных экологических конкурсах, развлекательных соревнованиях по знаниям на тему биоразнообразия.

Во второй день лагеря для его участников была организована экскурсия в Шахдагский национальный парк, где они ознакомились с его богатым биоразнообразием и получили возможность увидеть зубров, доставленных в Азербайджан в рамках программы реинтродукции.

В последний день лагеря был организован инфотур на озеро Нохур-гель.

В рамках проекта в мае 2019 года в Шахдагский национальный парк было доставлено 12 зубров из Европы, а в 2020 году - еще пять, которые были выпущены в природу.

Естественный прирост поголовья доставленных в страну зубров свидетельствует об удачном завершении у них адаптационного периода.

В Азербайджане уже насчитывается 19 зубров. С учетом того, что цели проекта были достигнуты, в страну завезут новые особи.

Летние лагеря по инициативе IDEA систематически организуются с 2014 года. За это время в них приняло участие свыше 500 школьников из Исмаиллинского, Сальянского, Нефтчалинского, Габалинского, Геранбойского, Самухского, Гахского, Шекинского, Масаллинского, Джалилабадского, Ярдымлинского, Лянкяранского, Астаринского, Гекгельского и Лерикского районов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)