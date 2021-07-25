Азербайджанская гимнастка выступила на разновысоких брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике у женщин, на которых Азербайджан представляет Марина Некрасова, сообщает в воскресенье Trend.
Азербайджанская гимнастка уже продемонстрировалa выступление на разновысоких брусьях, за которое получилa 10.833 балла.
Соревнования по спортивной гимнастике у женщин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 25 июля по 3 августа.
Отметим, что лицензия на Олимпиаду, завоеванная Мариной Некрасовой, стала первой в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.
(Автор: Джани Бабаева)
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