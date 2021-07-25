Государственная миграционная служба обратилась к проживающим в Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба обратилась к временно находящимся и проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства в связи с продлением особого карантинного режима в Азербайджане.

Как сообщает Trend, в обращении говорится, что постановлением Кабинета министров от 22 июля 2021 года срок действия особого карантинного режима в стране продлен до 06:00 1 сентября 2021 года.

Отмечается, что в этот период деятельность Службы будет осуществляться в соответствии с действующими правилами (более подробно - https://www.migration.gov.az/az/news_detail/14374).

В период карантина колл-центр Службы (012) 919 по выходным (7 и 8, 14 и 15, 21 и 22 августа, 28 и 29 августа) будет работать с ограниченным количеством сотрудников и в ограниченном режиме. Поэтому в эти даты обращения можно будет отправлять через онлайн-гид на официальном сайте структуры, а также через мобильное приложение MigAz.

Государственная миграционная служба еще раз напоминает, что пребывание в стране иностранцев, временное пребывание (срок визы или 90 дней) которых продлено на 60 дней (оплатившие госпошлину), считается законным без дополнительного заявления и оплаты госпошлины до тех пор, пока не будут сняты ограничения на передвижение на государственной границе.