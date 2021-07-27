В Азербайджане завершился прием документов по переводу студентов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился электронный прием документов по переводу студентов, который проводился с 12 по 26 июля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

На портале transfer.edu.az было зарегистрировано 1 548 обращений студентов, из которых 15 хотят перевестись из магистратуры, 158 – из зарубежных вузов, 145 – из колледжей, 1 230 – перевестись или сменить специальность в вузах Азербайджана.

Ожидается, что результаты перевода студентов будут обнародованы в августе.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)