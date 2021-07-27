В Баку подписан протокол по итогам 6-го заседания азербайджано-сербской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - В Баку 27 июля подписан протокол по итогам шестого заседания азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Азербайджана.

Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем, находится с визитом в Азербайджане.

Перед заседанием министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и глава МИД Сербии Никола Селакович провели встречу в формате один на один и обменялись мнениями по повестке заседания межправкомиссии.

На заседании Бабаев подчеркнул, что в результате политической воли и усилий президентов Азербайджана и Сербии отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства.

По его словам, подписанная между Азербайджаном и Сербией в 2013 году декларация о стратегическом партнерстве и принятый в 2018-м план совместных действий по стратегическому партнерству заложили основу для развития двусторонних отношений.

Бабаев также сообщил, что под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанская армия одержала победу в 44-дневной Отечественной войне, освободив от 30-летней армянской оккупации признанные на международном уровне территории Азербайджана.

Он отметил, что процесс восстановления и реконструкции освобожденных территорий продолжается.

Министр сообщил, что участие дружественных стран в этом процессе является приоритетом для Азербайджана, а также выразил уверенность в том, что сербские компании примут активное участие в восстановительных работах.

Он также отметил, что на сегодняшний день между Азербайджаном и Сербией подписано 34 документа в различных сферах, восемь проектов документов находятся на рассмотрении.

В свою очередь, Селакович подчеркнул, что Сербия придает особое значение расширению отношений с Азербайджаном, и выразил удовлетворение успешным развитием двусторонних связей. Он подчеркнул важность обозначенных приоритетов для углубления отношений в различных сферах экономики, а также гуманитарного сотрудничества.

На заседании были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей, возможности и перспективы экономического сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, строительства, транспорта, ИКТ, туризма, образования.

Затем Бабаев и Селакович подписали протокол по итогам заседания комиссии.

В документе отражены приоритеты двустороннего сотрудничества в областях экономики, торговли, инвестиций, организации экономических форумов, транспорта, инфраструктуры, инноваций и ИКТ, образования, труда, занятости, социального обеспечения, культуры, туризма, продовольственной безопасности, стандартизации и других сферах.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)