В Азербайджане число зараженных коронавирусом за сутки превысило 700 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 750 случаев заражения коронавирусом, 134 человека выздоровели, трое - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 341 933 случая заражения коронавирусной инфекцией, 332 393 человека вылечились, 5 014 – скончались, число активных больных составляет 4 526.

За последние сутки в Азербайджане проведены 11 058 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 4 003 650.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)