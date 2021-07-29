Азербайджан в I полугодии посетили до 132 тыс. иностранцев
БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2021 года Азербайджан посетили 131 809 иностранцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Государственной миграционной службы.
Больше всего иностранцев прибыло в Азербайджан из России (55 437), Турции (34 588), Ирана (11 116), Грузии (6 070) и Украины (4 671), а 19 927 - из других государств.
В Азербайджане в указанный период было проведено 3 419 мероприятий против нелегальной миграции, что на 28 процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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