Азербайджан в I полугодии посетили до 132 тыс. иностранцев

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2021 года Азербайджан посетили 131 809 иностранцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Государственной миграционной службы.

Больше всего иностранцев прибыло в Азербайджан из России (55 437), Турции (34 588), Ирана (11 116), Грузии (6 070) и Украины (4 671), а 19 927 - из других государств.

В Азербайджане в указанный период было проведено 3 419 мероприятий против нелегальной миграции, что на 28 процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)