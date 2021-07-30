В минтруда Азербайджана рассказали об определении размера адресной соцпомощи

БАКУ /Trend/ - При определении размера адресной государственной социальной помощи в Азербайджане берется за основу разница между критерием нуждаемости и среднемесячным доходом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана Метин Аскер.

Он сообщил, что при обращении на электронный портал для назначения адресной соцпомощи в информационные базы профильных структур направляются запросы.

"Из внутренней базы данных берется информация о доходах, заработной плате гражданина, а также о том, получает ли он пенсию или пособие. Если гражданин может оплачивать ежемесячные счета за коммунальные услуги, значит, у него есть доход. По этой причине затраты на коммунальные услуги учитываются как доход", - сказал Аскер.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)