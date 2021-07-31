В Баку прошла очередная масштабная дезинфекция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 июля в Баку прошли масштабные мероприятия по дезинфекции.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Исполнительной власти (ИВ) столицы, с утра работы по дезинфекции охватили 546 улиц.

В то же время были вымыты проспекты и улицы, тротуары, бордюры, фонарные столбы, витрины и рекламные щиты.

Также в ответ на обращение ИВ представители частного сектора вымыли витрины своих магазинов, заведений общепита и других объектов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)