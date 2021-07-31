Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 86 790 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 52 276, вторую дозу - 34 514 человек.

Общее число использованных доз вакцины составляет 4 972 362.

Первую дозу препарата с начала вакцинации получили 2 880 131, вторую - 2 092 231 человек.